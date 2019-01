Graban impacto de un meteorito durante el eclipse en la Luna de Sangre

Astrónomos aficionados detectaron el impacto de un meteorito en la Luna justo cuando ésta experimentaba un eclipse el pasado lunes 21 de enero en la madrugada.

El registro audiovisual se puede encontrar en YouTube, como en esta transmisión en vivo del evento astronómico donde se aprecia el impacto del cuerpo a las 2:11:02.

El fenómeno ocurrió el lunes a las 1:41:38 hora chilena, o 4:41:38 UTC, en el cráter Byrgius en la parte occidental de la Luna.

Full Image and Crop. This is stretched since it was rather dark but I have raw sensor data + dark frames for this however no flats. There is mag 8.5 star HIP 39869 in upper left corner as brightness reference. pic.twitter.com/kxWJvZwRzG