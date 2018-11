Graban a dos famosos periodistas argentinos resolviendo sus diferencias a golpes

La historia ocurrió en 2017 y se difundió como una especie de rumor. Los periodistas de Radio 10 de Buenos Aires, Roberto Navarro y Ángel Etchecopar, habían resuelto sus públicas diferencias personales y políticas a los golpes.

Ahora el portal Primicias Ya difundió el video completo de la pelea a puños que tuvieron los famosos conductores. Etchecopar (65 años) había reconocido la disputa con Navarro (59 años), pero ambos habían eludido relatar lo ocurrido.

"Entro al baño y me lo encuentro, no es que lo fui a buscar. Y le digo ‘discúlpame por el editorial del otro día. Si te molesta, te pido disculpas’. Y no contestó, entonces, le digo ‘¡qué olor a kirchnerista!’", dijo Etchecopar, quien se llevó una paliza de Navarro.