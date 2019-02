'Gossip Girl' podría volver a las pantallas con nueva versión

La cadena televisiva CW confirmó este viernes que entre sus planes está realizar un reboot de Gossip Girl, la popular serie que encantó a más de algun adolescente en 2007.

Según informó Line TV, el presidente de CW, Mark Pedowitz, comentó que con su equipo se encuentran debatiendo la idea de hacer una nueva versión de la serie.

"Hay una discusión sobre la mesa, pero no sé si estamos preparados para ello. No sé cómo sería. Depende mucho de Warner Bros y los productores ejecutivos, ya que no queremos hacer nada sin ellos", expresó.

Obviamente, aún no se tienen mayores datos de cuándo empezaran a grabarla o la fecha de estreno, pero la idea es mantener la historia original y basarse en ella para escribir nuevos guiones. Eso sí, sin Blair, Chuck, Serena, Dan, Nate y Jenny.