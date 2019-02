'Gorda salamera': Las descontroladas palabras de Mago Valdivia a seguidoras de Coté López

Coté López deslumbró en la alfombra roja de la gala del Festival de Viña, y por lo mismo en Traje Desastre, el programa emitido este sábado en conjunto entre TVN y Canal 13, comentaron su aplaudido look.

Quien se refirió al outfit fue Daniela Aránguiz quien aseguró no estar de acuerdo con los buenos comentarios que recibió, acusando a López de usar extensiones de cabello durante el evento.

Es más, Coté tuvo que desmentir lo dicho por Aránguiz y a través de Instagram Stories dejó en claro que el pelo era completamente suyo y no extensiones.

Sin embargo, las críticas de la exchica Mekano le costaron caro, ya que algunos usuarios de Instagram comenzaron a enrostrarle sus propios arreglos estéticos, además de agregar que sólo habla desde la envidia.

Fueron tanto los ataques que Daniela recibió que su esposo, Jorge "Mago" Valdivia, salió en su defensa de la peor manera posible, ya que en los comentarios recordó el episodio de infidelidad de Lópz con Mauricio Pinilla: "No sabía q había una carrera para ser elegante... sigue el ejemplo de tu ídola y cágate al marido con un compañero de profesión".

Eso no fue todo, ya que las seguidoras de Coté criticaron al jugador de Colo Colo por los "cuernos" que le puso a Daniela Aránguiz en el pasado, cosa que molestó al futbolista, quien respondió que "No. No tiene cuernos. Pero tu ídola se los puso a él... Bien lo mismo hará tu hija, pero por 500 lucas".

Las respuestas de las seguidoras de María José no hicieron más que encender la polémica, ya que Jorge Valdivia comenzó a responder de manera irrespetuosa, cruel y machista a las mujeres que defendían a López.

Minutos después el Mago borró los comentarios y su mujer salió en su defensa asegurando que hackearon la cuenta de su marido: "Hola, les quería comentar que mucha gente que comenta mi muro y que supuestamente Jorge les está respondiendo, a Jorge le hackearon el Instagram ayer, y está tratando de recuperar la cuenta, y es una lástima porque si se fijan la hora son como las 6 o 7 de la mañana, y obviamente Jorge ayer llegó a acompañarme y está durmiendo todavía. Y me da mucha lata porque se presta para muchas cosas feas y creo que él no se referiría así, aunque los comentarios hacia mi persona sean malos, entonces le quería mandar un mensaje a este gallo que por favor deje de comentar en mi muro y eso, sorry y saludos", dijo Aránguiz.