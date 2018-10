Google suma medio centenar de despidos por acoso sexual

Andy Rubin no aparece en las listas por MeToo, pese a que el creador de Android dejó Google hace cuatro años, luego que una investigación determinara que tuvo una relación inapropiada con una subordinada. La tecnológica nunca reveló ese detalle y lo compensó con 90 millones de dólares por su salida. The New York Times devela cómo se encubrió el caso, ante lo que el consejero delegado Sundar Pichai debió reconocer que en los últimos dos años despidieron a 48 empleados por casos de acoso.

Entre ese medio centenar de desvinculaciones, 13 ocupaban altos puestos de gestión en Alphabet. Pichai lo comunicó por carta, dejando en claro que toma muy en serio los casos de abusos y se revisan todas las quejas. "Hemos adoptado una línea especialmente dura respecto a conductas inapropiadas en cargos de autoridad", afirma en respuesta al relato del periódico neoyorquino. Todos ellos, a diferencia del creador de Android, fueron despedidos sin recibir compensaciones económicas.

Rubin empezó a trabajar para Google en 2005, cuando la empresa que desarrollaba el programa que da vida a los dispositivos móviles Android fue adquirida por 50 millones. El sistema operativo está instalado en ocho de cada diez teléfonos que se utilizan en el mundo y es una de sus principales fuentes de ingresos. El rotativo expone cómo el ejecutivo trataba a sus empleados y asegura, citando a fuentes de la compañía, que se hizo poco por intentar corregir su conducta abusiva hacia los subordinados.