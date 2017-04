Gonzalo Yáñez: "Con Jorge González es fácil sentirse protegido"

"A toda prisa" es el nuevo single que Gonzalo Yáñez presentó este jueves en el Ciudadano ADN, donde recordó la experiencia de cantar y compartir junto a Jorge González.

"Conocí a Jorge en unos premios MTV, yo llevaba una polera que decía 'We are sudamerican rockers'. Jorge me habló, le gustó la frase", dijo el cantante uruguayo.

Tras el episodio, según el autor de "Volvemos a caer", el exvocalista de Los Prisioneros "me invitó a su casa en el Cajón del Maipo y nos hicimos muy amigos".

El cantante también comentó cómo fue el desafío de unirse al mítico grupo, señalando que "hay que tener un grado de inconciencia por aceptar tocar a los 20 años en la banda más importante del país".

Yáñez cerró un buen 2016. Fue el artista con más shows en vivo de la temporada pasada y este año se prepara para iniciar una serie de conciertos a lo largo de Chile promocionando su nuevo trabajo de estudio "Vuelve a creer en mí".

"En este disco tomé un sentido de la responsabilidad y del orden más clever. Cuidé mucho los shows en vivo y la parte audiovisual que también es importante", comentó.