Gonzalo Feito y polémica pregunta a Javier Bardem: "La pregunta fue un piropo para el actor"

Luego de que una pregunta suya diera la vuelta al mundo en diversos medios y fuera tildada de machista, el periodista de "Caiga quien caiga", Gonzalo Feito, aclaró el hecho a través de su cuenta de Twitter.

"No soy para nada machista, soy un feminista declarado", comenzó diciendo, aclarando que "la pregunta fue un piropo para el actor. Obviamente no lo entendió así".

Además, Feito expresó que está "a favor de todos las reivindicaciones de los derechos de las mujer y así lo he expresado en mi círculo cercano y externamente".

Horas después de su aclaración, dejó atrás la situación subiendo una foto donde aparece con el actor de "La casa de papel", Darko Peric.

