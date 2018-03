Gonzalo Feito y la política: Soy de centro derecho liberal

El periodista de "CQC", Gonzalo Feito, estuvo hablando en el Ciudadano ADN sobre el re-estreno de Caiga Quien Caiga este 2 de abril, de sus aventuras en la políticas y de la recordada pelea con Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre.

Feito estuvo alrededor de 11 años trabajando en el estelar como conductor y reportero, volviéndose uno de los rostros más recordados del programa. Sin embargo, no todos conocemos la faceta política del comunicador, quien dice ser de "centro derecha liberal. Evópoli, absolutamente".

Resulta extraño pensar que un periodista tan irónico y sarcástico que se burla de la política quiera formar parte de esta, a lo que respondió que para él, la política "es un tema antiguo" que viene desde hace ocho años o más.

En esa línea, contó que varias veces le han ofrecido ser parte de distritos o ser candidato por algún partido político, pero nunca ha decidido tomar la oportunidad, aún cuando dice tener una "mirada de un país a largo plazo".

Aunque sea de "centro derecha liberal", dijo que admira al Frente Amplio, ya que es un movimiento que "lo armaron en seis meses", pero no está de acuerdo con que propongan salidas al mar a Bolivia o que se junten con Cristina Fernández en Argentina.

"Admiro las ganas y energías que pusieron para tener una gran cantidad de diputados en el Congreso con un partido que es nuevo", comentó.

Él cree que Chile debería tener una educación de calidad para todos los niños y las personas que viven en el país, sobretodo que el gobierno debe tomar cartas en el asunto sobre la situación en la que viven los menores en el Sename.

"Evidentemente hay que hacer un trabajo con los niños. No puede ser que porque los niños no voten, los políticos no hablen de ellos", expresó.

Frente al reelecto Presidente, Sebastián Piñera, señaló que su segundo mandato se debe a que para él, "las democracias y las encuestas hacen que nazcan estos liderazgos. Vuelve porque las encuestas lo dan por favorito y porque él tiene ganas de tener un rol más estadista".





En 2017, antiguos miembros del estelar recibieron un llamado de parte de la empresa de telefonía "WOM", para retomar este proyecto en plenas primarias y transmitirlo a través de Internet, logrando generar alrededor de 5 millones de visitas por videos.

Obviamente, esas cifras comenzaron a subir y eso despertó el interés de traer nuevamente "CQC" a la televisión y que así converjan los contenidos con Internet.

"Habían muchos canales interesados y fue así como aterrizamos en Chilevisión, que es el canal donde yo partí", dijo Feito.

El programa está a cargo de "Scylla TV", la productora de "Cuchillo" Eyzaguirre, con quien tuvo un enfrentamiento hace alrededor de ocho años, donde incluso "nos fuimos a los combos", pero lograron separarlos antes de que pase a mayores.

Hoy en día se llevan bien, ya que para Feito "hay más cosas que nos unes, que las que nos separan".