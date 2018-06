Gómez por supuesto ninguneo de Araneda durante presentación de Américo en Viña: Me da una pena negra

Eva Gómez fue invitada a Llegó tu Hora de TVN, en donde abordó varios temas, como las críticas que recibió por su paso en el Festival de Viña al ser coanimadora junto a Rafael Araneda, además de aclarar la polémica ocurrida con Américo y su compañero en el evento de la Quinta Vergara.



La española profundizó en el tema, el cual es abordado en el libro biográfico del artista llamado "Yo Soy Américo", el cual relata que el comunicador de CHV habría ninguneado a la hispana cuando ocurrió el impasse en 2011, señalando que le dijo lo siguiente: "Vamos cortando rapidito porque esta chiquilla no sabe mucho, así que vamos cortando, viene Romeo Santos y despidámonos rápido".



Gómez aseveró que "en esa ocasión, él (Américo) se me acercó y me dijo todo, pero al otro día Rafa (Araneda) me dijo que no era así. Yo no tengo por qué creerle a alguien. Es una situación en la que yo aparezco por algo que no me gusta".



La española aclara que "nunca tuve una mala relación con el Rafa, pero nunca fui amiga de él", pero sí consideró que "si eso fue verdad, me da una pena negra, me siento ninguneada", en relación a si es veraz el juicio que hizo el animador sobre su desempeño.