Goic explicó su problema con Patricia Maldonado: "Ella defiende a quien asesinó a mis amigos"

El actor Alejandro Goic explicó por qué se retiró de los estudios del matinal de Mega, Mucho Gusto, ante la presencia de Patricia Maldonado.

En conversación con CNN Chile, el protagonista de Bala Loca confesó que realizó una "expresión íntima" a la cantante que no se vio en televisión, donde dijo: "No me da el alma, no me da el corazón".

"Yo durante la dictadura, junto a mis compañeros, peleamos fundamentalmente porque todos los chilenos y chilenas tuvieran derecho a librepensamiento, a expresar sus ideas, a la no censura, a la tolerancia incluso ante quienes eran mis más absolutos adversarios. Mi problema con Patricia Maldonado no es ideológico o político", sentenció.

Para Goic, "ella pertenece a una pequeña cofradía, de la cual ella se ufana, con Álvaro Corbalán (jefe de la CNI), Patricio Castro (La Cutufa), entre otros".

mi momento favorito del día: alejandro goic retirándose de mucho gusto cuando llega paty maldonado pic.twitter.com/mGeM59NnVL — Javiera (@Javiribarren) August 2, 2018

"A mí me parece razonable que cualquier persona, si entra alguien que defiende a quien ha asesinado a tus amigos personales o tus parientes, al menos tú te permitas tener la libertad de retirarte. Era su circuito de amistades a los cuales ha defendido públicamente", señaló.

El actor señaló que la aparición de Maldonado "fue una sorpresa para mí, no estaba en el libreto" y le recomendó que "tiene que sacarse de encima el símbolo de una posición política que defiende la tortura y a quienes torturaron y asesinaron".

"Si la persona Patricia Maldonado dijera públicamente: 'yo me he equivocado en el sentido de defender la tortura, las desapariciones, que no hay ninguna justificación para los asesinatos, y que eso no debe ocurrir en Chile nunca más' es una cosa que sanaría Chile", concluyó.