God of War fue elegido mejor videojuego del 2018

God of War fue el gran ganador de la quinta edición de los Game Awards, tras quedarse con el Game of the Year 2018.

El videojuego de Santa Monica Studio exclusivo para PlayStation también conquistó los premios a mejor dirección y mejor juego de acción o aventura.

God of War se impuso a otros títulos alabados por la crítica, como Red Dead Redemption 2, que se tuvo que conformar con los premios a mejor narrativa, banda sonora y diseño de sonido.

Otro de los videojuegos destacados fue Fortnite, ganador a mejor juego de servicio y multijugador; Dragon Ball FighterZ, ganador a mejor juego de pelea; y Celeste, ganador a mejor juego independiente y juego de mayor impacto.

Revisa la lista de todos los ganadores.

Juego del año

God of War

Mejor juego como servicio

Fortnite

Mejor dirección

God of War

Mejor narrativa

Red Dead Redemption 2

Mejor diseño de sonido

Red Dead Redemption 2

Mejor dirección de arte

Return of the Obra Dinn

Mejor banda sonora

Red Dead Redemption 2

Mejor interpretación

Roger Clark como Arthur Morgan

Juego de mayor impacto

Celeste

Mejor juego independiente

Celeste

Mejor debut para un juego independiente

The Messenger

Mejor juego para móviles

Florence

Mejor juego de realidad virtual

ASTRO BOT

Mejor juego de acción

Dead Cells

Mejor RPG

Monster Hunter World

Mejor juego de lucha

Dragon Ball FighterZ

Mejor juego familiar

Overcooked 2

Mejor juego de estrategia

Into the Breach

Mejor juego deportivo o de conducción

Forza Horizon 4

Mejor multijugador

Fortnite

Mejor proyecto

Combat 2018