Glow: Revelan fecha de estreno de la segunda temporada

Netflix lanzó un refulgente adelanto de la segunda temporada de Glow, la serie de Liz Flahive (Homeland) y Carly Mensch (Orange is the New Black) que fue nominada a los Golden Globes 2018.

En el video aparece buena parte de su elenco, liderado por Alison Brie (Ruth) y Betty Gilpin (Debbie), realizando una coreografía del popular tema "Maniac" de Michael Sembello, hasta que son interrumpidos por Marc Maron (Sam).

Glow retrata la historia de lucha libre femenino que se hizo tan popular en la televisión estadounidense en los años '80. La segunda temporada se estrenará el próximo 29 de junio.