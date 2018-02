Gloria Benavides: "Me insultan por ser dulce"

La comediante Gloria Benavides estuvo en el Ciudadano ADN hablando sobre el humor en el festival de Viña, una misteriosa llamada que recibió, su trayectoria musical, su vida amorosa y su nuevo disco.

Así, comentó un extraño suceso que tuvo lugar hace dos días, a las tres de la mañana, cuando recibió una llamada donde una mujer la insultaba. Frente al susto que vivió, la artista afirmó que logró "llegar al teléfono desde donde me llamaron, pero me dicen que no haga nada porque me pueden seguir molestando. Me insultan porque soy dulce", enfatizó.

En cuanto a su carrera en Estados Unidos, Benavides dice que la gente "cree que yo me llené de dólares, pero no es así. Allá los artistas pagan por aparecer", agregando que allá "tenía sueldo de oficinista".

Mientras que en nuestro país todo fue distinto, dado que el cariño de la gente es impagable y eso le permitió mantenerse en pie hasta el año 2002, cuando despidió a su icónico personaje "la cuatro dientes".





Pero Gloria Benavides está "vivita y cantando", y es por esta razón que este año lanzará su nuevo disco inspirado en la música chilena, el cual aún no puede ver la luz por falta de recursos.

Su vida amorosa también fue mediática. A los 15 años se casó con Pat Henry, otro artista de la época, pero asegura recordar todo como una nebulosa. "No entendía por qué la gente gritaba dentro de la iglesia. Me cortaron el vestido, llegué con la mitad. Fue caótico", declaró.

A pesar de todos los altos y bajos que ha tenido su vida privada y profesional, Gloria asegura estar feliz con su vida gracias a la presencia de sus hijos y sus ocho nietos. "Dios me creó para ser abuela", indicó.