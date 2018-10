Givens Laguerre negó ser parte de millonario fraude: Yo no he hecho daño a nadie

Hace unos días la Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a Givens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, por asociación ilícita.

El tema fue abordado en Muy Buenos Días de TVN, donde hablaron sobre el cantante que habría recibido un depósito por más de mil millones de peso.

Fue el mismo Givens quien negó las acusaciones en el programa, señalando que "es un tema muy delicado, que me tiene con medida cautelar, arresto domiciliario. Reventaron mi casa, se llevaron mis joyas y mis carros", contó.

En esa línea, indicó que desconocía "en lo absoluto" que esto era algo fraudulento, agregando que "en mi vida me había visto en una cárcel".

Sin embargo, en entrevista con el matinal de TVN, el comisario de la PDI Cristián González, informó que "existen antecedentes que lo vinculan directamente con el hecho que se le está imputando".

Pese a eso, Laguerre insiste en su inocencia, afirmando que desconoce a la banda y al supuesto líder, comentando que "así como me involucraron se llegará a la conclusión que no tengo relación alguna", añadiendo que "yo no he hecho daño a nadie. Nadie puede apuntar a este servidor", dijo.

