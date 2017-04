Lucía López

Moda, Internet, negocios, emprendimiento, visión, innovación y la emocionante vida de una californiana con malas notas y tintes de rebeldía, pero que se convirtió en una poderosa mujer, es la historia tras Girlboss la nueva serie de Netflix.

Ésta cuenta la vida de Sophia Amoruso, quien se volvió millonaria a los veintitantos al crear Nasty Gal, un emporio online de ropa vintage, empresa que llegó a facturar 100 millones de dólares en su primer año y llevó a su creadora a la lista de las 500 personas más ricas de EE.UU., antes de cumplir los 30.

La serie basada en la autobiografía de Amoruso, es protagonizada por Britt Robertson, a quien se ha visto en películas como The Space Between Us y Tomorrowland; y cuenta con la producción ejecutiva de Charlize Theron y el guión de Kay Cannon, que escribió Pitch Perfect y otras comedias como How To Be Single.

La primera temporada de Girlboss se compondrá de 13 capítulos y llegará a Netflix el próximo 21 de abril, pero su tráiler ya está en las redes para que te vayas entusiasmando con su historia y la vida de esta joven visionaria.

