Gino Costa se emocionó al hablar sobre el cáncer que afectó a su hermana

Este miércoles, Gino Costa compartió un íntimo momento con sus compañeros de Muy Buenos Días, ya que reveló cómo él y su familia afrontaron el cáncer que sufrió su hermana de 28 años.

Mientras hablaban sobre la eutanasia, el periodista contó que "Mi hermana tuvo cáncer y todos nos cuestionamos qué hacer (…) Verla entubada era muy difícil. ‘¡Por qué a mí!’ decía ella".

En esa línea, comentó que lo de su hermana partió con un tumor de nariz mal diagnosticado, que en un punto los tratamientos eran "intervenciones que para evitar que se propague el cáncer tenían que destruirle la cara".

Al borde de las lágrimas, Gino reveló que "su sistema de salud no cubrió nada porque el cáncer estaba en un lugar relacionado con lo estético. Mi papá tuvo que vender todo para darle lo mejor a mi hermana, la mejor cirugía, en el mejor lugar, el mejor tratamiento. De esta forma nosotros le estábamos diciendo ‘vamos’ te queremos aquí, con nosotros".

Cuando le consultaron sobre lo que hubiera hecho si ella se hubiera querido morir, Gino fue muy sincero al decir: "Yo no se lo hubiese permitido. Jamás la dejaría partir. Que me perdone Dios o la ley que sea, pero no la hubiese dejado".

Desde su punto de vista, Gino aseguró que lo que le salvo la vida a su hermana no fueron tratamientos, sino que el amor de sus familia, de su esposo y su hija que tuvo poco después de terminar su tratamiento.