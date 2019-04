Gimnasta se rompió ambas piernas durante una competencia en Estados Unidos

Samantha Cerio, una gimnasta de las Universidad de Auburn, Estados Unidos, sufrió un grave accidente durante una competencia realizada este fin de semana, el que la obligó a retirarse de su disciplina.

Esto, porque en medio de su presentación, la joven de 22 años realizó una doble rotación de manos, con la que cayó al colchón de mala manera y terminó rompiéndose ambas piernas.

Tras recibir asistencia médica, Cerio fue llevada al hospital, donde sigue recuperándose. Desde ese lugar, la gimnasta utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su retiro oficial del deporte que le trajo tantas alegrías.

"La noche del viernes fue mi última como gimnasta. No podría estar más orgullosa de la persona en la que la gimnasia me ha convertido (...) Me enseñó trabajo duro, humildad, integridad y dedicación. Me ha dado desafíos y obstáculos que nunca hubiera imaginado. Puede que no haya terminado como lo había planeado, pero nada sale como se planea", escribió.