Gimnasta estadounidense criticó a quienes creen que usar "bodys" conducen al abuso sexual

La gimnasta estadounidense, Aly Raisman, respondió a todos aquellos que creen que el uso de "bodys" como vestimenta en su disciplina es el mayor causante de abusos sexuales.

Así lo manifestó en un comunicado que publicó a través de su cuenta de Twitter, donde contó que "hace poco me preguntaron si las gimnastas deberían seguir usando leotardos (body). Los leotardos no son el problema. El problema son los muchos pedófilos que existen y los adultos que lo habilitan. Al decir que la ropa es parte del problema, eres una víctima que avergüenza a los sobrevivientes, quienes sienten que es su culpa".

I was recently asked if gymnasts should continue wearing leotards. Leotards r not the problem. The problem is the many pedophiles out there & the adults who enable them. By saying clothing is part of the issue, u are victim shaming/implying survivors should feel it's their fault.