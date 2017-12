Germán Schiessler fue operado de las cuerdas vocales

Tal como le ocurrió a mediados de año a Luis Jara, Germán Schiessler de La Red debió ser operado por un problema en las cuerdas vocales.



El conductor de televisión expresó que estaba con muchos problemas durante el término de 2017 a nivel de salud, por lo que no le quedó otra que entrar a pabellón.



"Hoy en la mañana me operaron de las cuerdas vocales. Llegué apenas con voz a fin de año y fue frustrante tener que restarme de conversaciones y no poder hablar como uno quiere", escribió en redes sociales.



El integrante de Hola Chile sostuvo que ahora deberá estar en silencio absoluto por siete días, además de que está en duda la fecha exacta en la retornará al matinal de La Red.