Gerard Butler cancela gira de su nueva película en Arabia Saudí por desaparición de periodista

El actor Gerard Butler canceló su viaje a Arabia Saudí para la promoción y presentación de su nueva película Hunter Killer, luego de conocerse el caso de la desaparición y supuesto asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

De acuerdo a una entrevista con CNN, el actor aseguró que "el momento (de la promoción) no podría haber sido peor", dijo, agregando que "escuchamos que Khashoggi desapareció el día anterior a la fecha en que debíamos partir. Simplemente no me parecía una decisión inteligente", expresó.

"Habría sido algo insensible y es algo con lo que no deberíamos involucrarnos, así que pensamos que nos mantendríamos alejados de eso", explicó.

Butler estaba invitado para asistir al estreno de Hunter Killer en la capital del país, Riad, lo que es un hecho poco común, ya que Arabia Saudita levantó una prohibición de 35 años sobre las películas extranjeras en abril, cuando proyectaron a Black Panther. El actor dijo que "realmente quería ir allí", pero "no sentía que hacerlo fuera correcto".