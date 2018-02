Gepe: "No tengo idea cómo se hace un sol, un do, nada"

El músico nacional, Gepe, confesó su escaso conocimiento de la teoría musical y explicó que le debe mucho a su oído para la composición de canciones.

En conversación con Revista Sábado admitió que "no sé ningún acorde de guitarra, cero. No tengo idea cómo se hace un sol, un do, nada. Solo lo busco por el oído. He practicado con el oído toda la vida".

"Yo estudio música cuando escucho música. Ahí tengo mis métodos, pero me da orgullo llegar a tocar en el Festival de Viña del Mar sin saber tocar una nota", precisó.

El autor de "Fruta y Té", "Bacán tu casa" y "Un día ayer" reconoció que "cada cierto tiempo me pongo a pensar en eso: ¿debería estudiar música teórica? Pero después digo que todos los músicos que me gustan, nadie es músico de profesión".

"Ni Bob Marley, Ni Bob Dylan, ni Sonic Youth, ni Animal Collective. Yo agarré la guitarra porque quería hacer canciones, no porque quería ser músico", puntualizó.

Finalmente, Gepe también indicó que ante cualquier duda de teoría musical, "siempre he tenido a alguien para echar mano de ese tipo de cosas", tales como Cristián Heyne o Vicente Sanfuentes.

"Javiera Mena conoce bien estas cosas, y en algún momento le pregunté cómo se hacía un acorde, qué pasaba si agregaba un bajo en tal lado", concluyó.