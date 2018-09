Gepe: "Lo mismo que me pasa con la cueca, me pasa con el Colo"

Gepe es parte de los invitados que Los Tres llevaron a la Yein Fonda, que celebró este año un hito muy especial: el retorno definitivo a los escenarios de Álvaro Henríquez.

Además, el actual momento del cantautor nacional es brillante: hace sólo algunos días lanzó Folclor Imaginario, nuevo disco inspirado en la artista Margot Loyola, el que ha recogido grandes y positivas críticas.

En conversación con ADN, Gepe reconoció que su conexión con la cueca es muy emocional "y por la gente que la toca. Son gente que yo quiero mucho. Siento la cueca más cerca por la relación que tengo con ellos", indicó.

Y en esa misma línea, el artista reveló sus sensaciones previo al trascendental encuentro que tendrá Colo Colo, el equipo de sus amores, frente a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa libertadores.

Confesó estar "súper emocionado" frente al partido, ya que su conexión con el Cacique viene desde que era un niño, cuando disfrutó el título en el mismo torneo, en 1991.

"Lo mismo que me pasa con la cueca, me pasa con el Colo", remató Gepe, aclarando que no es de Santiago Wanderers, como muchos creyeron al verlo en inmortalizado en uno de sus shows con la camiseta.