George R.R. Martin publicará este año "House Targaryen, Fire and Blood"

George R.R. Martin anunció más historia de Westeros, pero no la que los lectores están esperando: el escritor postergó nuevamente The Winds of Winter (la sexta parte de la saga en la que se basa la serie Game of Thrones) y, en cambio, publicará "House Targaryen, Fire and Blood", el primero de dos volúmenes dedicados a los Targaryen.

"No, el invierno no está llegando… no en 2018 al menos. Van a tener que seguir esperando por The Winds of Winter", escribió el autor en su blog personal.

Según Martin, "House Targaryen, Fire and Blood" será publicado el 20 de noviembre y tendrá una extensión de casi mil páginas, distribuidas en diversos relatos.

"Este primer volumen abarca todos los reyes Targaryen desde Aegon I (el Conquistador) a la regencia de Aegon III, junto con sus esposas, guerras, hermanos, niños, amigos, rivales, leyes, viajes y otros asuntos. Para aquellos que no son expertos en la historia de Westeros, eso es Aegon I, Aenys, Maegor el Cruel, Jaehaerys I (el Conciliador), Viserys I, Aegon II (y Rhaenyra) y Aegon III. Ah, y también hay dragones", escribió.