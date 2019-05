George R.R. Martin confirmó la pre-producción de tres spinoffs de Game of Thrones

Tal parece que las historias del universo Game of Thrones no llegarán a su fin con la octava temporada, que actualmente vemos en pantalla.

Pese a que los rumores de eventuales spinoffs o series derivadas de la original existen desde 2017, cuando HBO anunció que tenía varias ideas en carpeta, recién ahora el autor de Canción de hielo y fuego, George R.R. Martin, anunció en su blog personal que la cadena televisiva está desarrollando tres de esos proyectos.

"Hemos tenido cinco diferentes shows sucesores de Game of Thrones en desarrollo (no me gusta el término "spinoff") en HBO, y tres de ellos ya están avanzando bien", confidenció el escritor.

Uno de ellos, "el que no debo llamar The Long Night", comenzaría su rodaje a fin de este año, y "los dos otros aún están en la etapa de escritura", según sus palabras.

"¿De qué se tratan? No lo puedo decir. Pero quizás algunos de ustedes deberían tomar una copia de Fuego y Sangre y proponer sus propias teorías", escribió Martin, refiriéndose a su más reciente novela de la saga, publicada a fines de 2018.

De acuerdo a reportes de sitios como Entertainment Weekly, The Long Night seria una precuela de la saga, que transcurriría miles de años antes de los eventos de Game of Thrones, narrando el descenso de Westeros desde la Edad de Oro de los héroes hasta su hora más oscura, y con la actriz Naomi Watts en el rol protagónico.