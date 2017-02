George Michael aún no ha sido enterrado a más de un mes y medio de haber muerto

A pesar de haber fallecido hace casi dos meses, el cantante británico, George Michael, aún no puede ser sepultado, debido a las dudas que aún existen en torno a su muerte y que han generado una serie de pruebas de parte de la policía local.



El artista de 53 años falleció el pasado 25 de diciembre de un paro cardíaco en su mansión en Oxfordshire, Londres, pero el resultado “no concluyente” que arrojó la autopsia hizo que las autoridades ordenaran realizarle al cuerpo un examen toxicológico, cuyos resultados no estarán antes de finales de febrero.



La policía británica apuesta como principal hipótesis que el cantautor de “Fastlove” murió a causa de una sobredosis de drogas, además de descartar la participación de terceros en su deceso.



Es por esto que George Michael aún no ha sido enterrado, además de que las dudas aumentaron tras la visión de un primo del artista, que señaló que lo más probable es que el músico falleció por una mezcla de antidepresivos y otros fármacos, además de alcohol.