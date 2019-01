Una triste noticia golpea a la WWE, ya que en las últimas horas informó acerca de la muerte de "Mean" Gene Okerlund a los 76 años.



El histórico anunciador de la compañía, miembro del Salón de la Fama, tuvo un destacado paso por el entretenimiento deportivo, en un deceso cuyas causas no se han revelado.



Okerlund tuvo relevancia no solo a nivel de anuncios en el ring, sino que también como entrevistador, logrando célebres segmentos en la lucha libre.





WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Gene Okerlund, the most recognizable interviewer in sports-entertainment history, has passed away at age 76. https://t.co/DyPiEiVLoV