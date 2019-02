Gatita visita diariamente patio de su mejor amiga perruna que falleció de cáncer

Baby Grey, una tierna gatita, sigue visitando el patio de la casa de Gracie, su mejor amiga perruna, quien murió de cáncer hace más de un año.

Según explicó la dueña de la perrita, Shea Belew Brennaman, a The Dodo, ambas mascotas se conocieron hace dos años y medio cuando la felina visitó su patio, percatándose que se llevaban muy bien pese a ser tan distintas.

Durante un año Baby Grey y Gracie se reunían en el jardín, donde tomaban sol, jugaban y comían tomates como si hubiesen sido criadas juntas. De acuerdo a Brennaman, su mascota tenía una personalidad dulce que la hacía ser amiga de todos.

Sin embargo, a fines de 2017 a Gracie le diagnosticaron una forma agresiva de cáncer, muriendo al cabo de un mes. Luego del fallecimiento de su amiga, la gatita seguía -y sigue- yendo al patio diariamente.

"Primero se acerca a la puerta y busca a Gracie. No sé cuánto tiempo espera, a veces espera unos 20 minutos y luego camina hacia el porche donde se sienta un poco, antes de acostarse y tomar el sol", explica Brennaman.

"Me rompe el corazón ver que Baby Grey todavía está buscando a Gracie", agregó la mujer.

It's been a year, but she still remembers her best friend ❤️️https://t.co/X3vY1ehi8V