Gates aseguró que Trump le preguntó si había diferencia entre el VIH y el virus del papiloma humano

La cadena MSNBC liberó un video en el que Bill Gates, cofundador de Microsoft, cuenta su experiencia de reunirse con Donald Trump, relato en el que el presidente de los Estados Unidos no quedó bien parado.

El multimillonario estuvo dos veces con el mandatario, en diciembre de 2016 y en marzo de 2017. "Las dos veces quería saber si había diferencias entre el VIH y el VPH (virus del papiloma humano)", contó Gates.

"Así que procedí a explicarle que raramente se confunden", agregó.

