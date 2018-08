Gary Numan debutó en Chile como invitado sorpresa en los 25 años del club Blondie

La celebración de los 25 años de la mítica discoteque Blondie tuvo uno de sus hitos más importantes: la revelación del protagonista de su show secreto de cumpleaños, reservado para los más devotos del recinto ubicado en el metro Unión Latino Americana.

A cambio de un "flyer", esos clásicos volantes con que el local promocionaba sus fiestas antes de Internet y las redes sociales, el público pudo canjear un ticket gratuito para ver a una de las figuras icónicas de rock de avanzada de finales de los 70 en Inglaterra: Gary Numan.

Cerca de mil afortunados, que apostaron por la invitación del club nocturno, llegaron a disfrutar el debut del cantante poco antes de su presentación en Gran Arena Monticello este 1 de septiembre, y pudieron disfrutar de canciones como "Metal", "Down In The Park", "My Name Is Ruin", que cantó con su hija Persia, o la conocidísima "Cars".

De todas formas, las celebraciones en Blondie por su cuarto de siglo no se detienen, ya que se esperan dos presentaciones que pondrán broche de oro a la celebración: Fiestas Patrias con Amerikan Sound en la noventera fiesta Adrenalina, el sábado 15, y la "fonda" Kitsch de placeres culpables el domingo 16.