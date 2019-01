Gary Medel sorprendió en redes sociales con su nuevo tatuaje

Gary Medel mostró su novedoso tatuaje en redes sociales, en donde en su pierna derecha se tatuó la cara de su esposa, Cristina Morales.

"Necesitas depilación urgente, amor" fue el mensaje que entregó en la foto que subió a una de sus historias de Instagram.

En respuesta a esto, la periodista española comentó a Las Últimas Noticias que fue fuerte la situación cuando lo vio por primera vez en 2016, solo que ahora el "pitbull" lo hizo público.

"Yo no tenía idea que se lo había hecho, fue una sorpresa. Cuando lo vi tatuado, flipé, pensé que era una broma. para qué te voy a mentir. Me gusta verme ahí en su cuerpo, encima de sus piernas", dijo.

Agregó que no se tatuaría la cara de nadie. "No me gustan los tatuajes gigantes, no lo veo fino, pues me sentiría muy Prison Break".

"Prefiero los tatuajes chicos y finos, en sitios concretos para que no se vean mucho. De hecho tengo las iniciales y nombre de mi hija (Alessandra)", finalizó.