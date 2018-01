Ganadores del Globo de Oro: Película alemana le arrebata el premio a "Una Mujer Fantástica"

El sueño de "Una Mujer Fantástica" en los Globos de Oro terminó. La película alemana "Aus dem Nichts" se llevó la estatuilla a la Mejor Película de Habla No Inglesa, en una ceremonia cargada de feminismo y discursos que han reivindicado las acusaciones de acoso y abuso en el mundo de Hollywood.

Además, la miniserie "Big Little Lies" y la película "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", además del conmovedor discurso que se despachó Oprah Winfrey en su reconocimento, fueron los puntos altos de la cita.

Los ganadores, a continuación:

CINE

Mejor película drama: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Mejor película musical o comedia: "Lady Bird"

Mejor actor dramático: Gary Oldman - "Darkest hour"

Mejor actriz dramática: Frances McDormand - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Mejor actor de comedia o musical: James Franco - "The disaster artist"

Mejor actriz de comedia o musical: Saoirse Ronan - "Lady Bird"

Mejor actor de reparto: Sam Rockwell - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Mejor actriz de reparto: Allison Janney - "I, Tonya"

Mejor director: Guillermo del Toro - "The Shape Of Water"

Mejor película extranjera: "Aus dem Nichts" - Alemania

Mejor película animada: "Coco"

Mejor guión: Martin McDonagh - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Mejor canción original: "This is me" - "The Greatest Showman"

Mejor banda sonora: Alexander Desplat - "The Shape Of Water"

TELEVISIÓN

Mejor serie dramática: "The Handmaid's Tale"

Mejor actor dramático: Sterling K. Brown - "This is Us"

Mejor actriz dramática: Elisabeth Moss - "The Handmaid's Tale"

Mejor serie musical o comedia: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Mejor actor de musical o comedia: Aziz Ansari - "Master of None"

Mejor actriz de musical o comedia: Rachel Brosnahan - "The Marvelous Mrs. Maisel"

Mejor miniserie o película: "Big Little Lies"

Mejor actriz de miniserie o película: Nicole Kidman - "Big Little Lies"

Mejor actor de miniserie o película: Ewan McGregor - "Fargo"

Mejor actor de reparto en miniserie: Alexander Skarsgård - "Big Little Lies"

Mejor actriz de reparto en miniserie: Laura Dern - "Big Little Lies"