Ganadora de Viña fue acusada de robar en mall: "Me sentí muy humillada"

La doble ganadora de la competencia folclórica del pasado Festival de Viña del Mar, la chilena Astrid Veas, fue acusada de robar por guardias de la tienda Falabella, en el Mall Plaza Vespucio, imputación que resultó falsa.

"Entré por Falabella, sólo de paso, ya que es más fácil ir al local al cual iba. Al salir sonó la alarma y una guardia se me abalanzó encima", contó a La Cuarta.

"Al tiro apareció una guardia y me pidió revisar mi cartera. Yo me negué, seguí caminando y ya en el pasillo del mall me empujó. Luego aparecieron más y la guardia decía ‘esa extraña es ladrona'", agregó.

Desesperada por la situación, Veas vació toda su cartera en el piso. "Me sentí muy humillada y enojada", dijo.

La intérprete interpreta la reacción de los guardias como la expresión de los prejuicios contra su ropa hecha de lana.

"Es obvio que es por eso, además esas alarmas suenan todo el rato; o sea, deberían detener a todos a quienes les suena. No porque suena estás robando", dijo.

La artista dijo que recurrirá a los tribunales para denunciar la situación. "Yo quiero responder de la misma forma, porque me humillaron frente a mucha gente. Nadie de los guardias se ha acercado a pedirme disculpas", afirmó.

El gerente de tiendas se reunió con Veas al enterarse de lo sucedido, le ofreció las disculpas pertinentes y anunció que iniciarán una investigación para verificar si se cumplieron los protocolos.