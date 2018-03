Ganador de un Oscar por "Bear Story" apuesta por "Una Mujer Fantástica": "Van a ganar"

La película "Una Mujer Fantástica" está a días de enfrentarse a su premiación más llamativa e histórica: los Oscar.

La cinta chilena competirá en la categoría Mejor Película Extranjera frente a "The Insult", la primera película que compite en la historia de El Líbano, "Loveless" de Rusia, "On Body And Soul" de Hungria y "The Square" de Suecia.

Es por esto que Gabriel Osorio, director del primer cortometraje animado chileno en ganar un Oscar, "Historia de un Oso", y Antonella Estévez, directora de FEMCINE, compartieron con el Ciudadano ADN sus predicciones con respecto a lo que pasará este domingo 4.

Gabriel aseguró que "Una Mujer Fantástica" sorprenderá y ganará la famosa estatuilla.

"Yo creo que los chiquillos y chiquillas de la película van a ganar. Estoy convencido de eso", agregando que en caso de que no sea así "no debería importar si se gana o no, lo que vale es que cuando vuelvan a Chile la reconozcan como una película súper buena y con un mensaje muy importante", expresó.





Por su parte, Antonella cree que esta ceremonia es la industria hollywoodense premiándose a sí misma. "No premia a las películas más populares, ni a las que tienen más público. Es a las que la industria de Hollywood dice 'aquí estamos ahora'. Eso es lo que valoran", refiriéndose a lo que como gremio buscan proyectar con los films ganadores.

"Una Mujer Fantástica" para Estévez es una película que "es muy apropiada para el discurso actual de la industria, queda muy bien parada en términos de un año en que se ha estado hablando mucho sobre los abusos y la diversidad", declaró.

Asimismo, cree que el tener a Daniela Vega como presentadora de los premios ya es una muy buena señal, ya que no sucede muy seguido que "inviten a alguien que no está dentro del círculo estadounidense".

El primer chileno ganador de un premio de la Academia por una producción local dijo, desde su experiencia, que "nadie te dice por cual votar, pero sí te hablan de los lineamientos que se están teniendo. Finalmente, el ganador lo eligen los miembros del certamen".

Además, ambos creen que es una muy buena película porque rompe con la manera en que nos relacionamos, esa manera que "ha tenido que ver con un relato que han contado hombres blancos, heterosexuales, que hablan inglés y viven en el primer mundo. Los chilenos vemos el 95% de eso a través del cine o la TV".

Finalmente, opinaron que nadie sabe quién es el ganador hasta que se abren los sobres, que esperan que la película gane y que están seguros de que "Daniela Vega no vuelve a Chile".