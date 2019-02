Ganador de la lotería recibió su premio disfrazado de 'Scream'

Un ganador de la lotería jamaicana decidió disfrazarse de "Scream" para recibir su premio, con el único fin de que su familia no se enterara por ningún motivo.

A. Campbell, que ganó más de 158 millones de dólares jamaicanos, explicó a Santa Lucia News que pasó "tres días con dolores de cabeza, por pensar demasiado, preguntándose si lo que siempre soñaba era real".

Sin embargo, Campbell no es la primera persona en ocultarse de las miradas del público en general. En Jamaica, son muchos los casos similares, ya que los nuevos millonarios temen ser acosados ​​en las calles.

It's about to get Real REAL for our latest #SuperMillionaire, A. Campbell because today's the day they go home $158.4 Million richer! 😎🤑 pic.twitter.com/kKxaIJyWgg