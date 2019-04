Game of Thrones rompe récords de audiencia con su última temporada

"Winterfell", el primer capítulo de la octava y última temporada de Game of Thrones se convirtió en el episodio más visto en la historia de la serie.

Según informe Entertainment Weekly, el capítulo fue visto por 17,4 millones de espectadores sólo en Estados Unidos.

El reporte incluye todas las plataformas de HBO, es decir, transmisión por televisión por cable y en aplicaciones vía streaming. Sin embargo, no considera a usuarios que vieron la producción en Amazon, Hulu y Roku.

De este modo, supera a "The Dragon and the Wolf", el último episodio de la temporada 7, estrenado dos años antes. En ese sentido, se consolida en el programa más visto en la historia de HBO.

También es el capítulo más visto del año, superando a los 14,1 millones de espectadores que vieron The Big Bang Theory por CBS el pasado 7 de febrero. El mérito es doble, ya que HBO está disponible en menos hogares al ser un canal de cable.

