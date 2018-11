Game of Thrones: Revelan la primera imagen oficial de la octava temporada

La octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará en 2019, sin embargo, sus fanáticos no pueden esperar y es por ello que HBO dio luz verde para revelar su primera imagen oficial.

Se trata de una foto protagonizada por Jon Snow (Kit Harington) y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) que aparece en la portada del próximo número de la revista Entertainment Weekly.

Además, se entregan detalles sobre el proceso de rodaje y producción de la serie, donde la filmación de los últimos seis capítulos duró un total de 10 meses.

The first official photo from #GameOfThrones’ final season is here! Get exclusive details on the most impossible finale in TV history in our report from the #GoT set: https://t.co/wjWGa4K2Yr pic.twitter.com/59aFZkCR0U