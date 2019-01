Game of Thrones: nuevo adelanto de HBO revela esperado encuentro

HBO reveló un adelanto de las series que traerá durante el 2019, donde destacan imágenes inéditas de la octava y última temporada de Game of Thrones.

Este nuevo tráiler muestra el esperado encuentro entre Sansa Stark y Daenerys Targaryen, quienes sellarán una alianza clave para frenar el avance de los Caminantes Blancos hacia el sur.

Las breves imágenes develan a la mayor de las hermanas Stark reconociendo la autoridad de la Madre de los Dragones y señalando "Winterfell es suyo, su alteza".

Sin embargo, el rostro de Sansa -una mezcla de desdén y resignación- deja muchas dudas sobre el contexto de esta frase.

Las imágenes dejaron boquiabierto incluso a Netflix. Su cuenta de Twitter en Estados Unidos exigió la publicación del tráiler completo lo antes posible.

I NEEEEEEED THE TRAILER SO BAD. COME ON ALREADY!!!!