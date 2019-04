Game of Thrones: mira el avance del capítulo 2 de la octava temporada

Finalmente se estrenó "Winter is here", el esperado primer capítulo de la octava y última temporada de Game of Thrones.

La serie debutó con nuevo opening en un episodio marcado por el reencuentro de varios personajes en Winterfell de cara al enfrentamiento definitivo con el Ejército de los Muertos.

Además, HBO liberó escenas del segundo capítulo de la octava temporada, "The Rightful Queen" ("La Reina Legítima" en español) que se estrenará el próximo 21 de abril.

Te puede interesar: La nueva presentación de Game of Thrones que da pistas para la temporada final