Game of Thrones: Los enigmas que dejó el tráiler de la última temporada

Mucha euforia y expectación ha generado entre los fanáticos el primer tráiler de la octava y última temporada de Game of Thrones.

Hay muchas escenas que se veían venir, como la redención definitiva de Jaime Lannister en el ejército de los vivos o Jon Snow a punto de montar un dragón, pero también son varios los enigmas que han suscitado un álgido debate entre los fanáticos de la serie. Los analizamos a continuación.

1. ¿De qué huye Arya Stark?





Es la secuencia con la que comienza el tráiler: Arya Stark (Maisie Williams) aparece agitada, ensangrentada y huyendo de algo que no podemos ver, mientras su propia voz en off dice: "Conozco la muerte, tiene muchos rostros".

Luego el personaje alza una daga hecha de vidriagón (un tipo de cuarzo obsidiana de origen volcánico capaz de destruir a los White Walkers) y afirma: "Estoy impaciente por ver este".

Felipe Reyes, miembro de la comunidad chilena Hermandad sin Estandartes, explica que en esa escena "parece que Arya está en las criptas, vio algo y no sabemos qué, podría ser la llegada de los caminantes o que la teoría de que los muertos de Winterfell se levantan es cierta".





"Lo que más se ha hablado y que parece más lógico, es que haya preparado una especie de trampa, no sabemos para quién o qué, pero está actuando asustada o algo salió mal", añade.

Sin embargo, para el periodista y psicólogo Fabián Araneda, parte del podcast Winter is Here, además de la amenaza del Ejército de los Muertos, "Arya tiene un tema pendiente con el Dios de Muchos Rostros, ya que ha quitado muchas vidas que no debía. Eso es algo que se tiene que resolver".

Sobre la daga, ambos concuerdan que en Winterfell se reunirán varios personajes que saben que el acero valyrio y el vidriagón son las mejores armas para enfrentar a los White Walkers, como el herrero Gendry, Sam Tarly y el propio Jon Snow, por lo que su uso se multiplicará en la ciudad.

2. ¿Quién comanda a la Compañía Dorada?





Uno de los momentos que también marca el tráiler es el retorno de la flota de Euron Greyjoy a Westeros. Sobre ella viene la llamada Compañía Dorada, que para Felipe Reyes "básicamente es el mejor, y más caro, ejercito de mercenarios" proveniente de Essos.

Sin embargo, ha generado curiosidad que quien dirige las tropas no es Greyjoy, sino un hombre rubio que aparece de espaldas. "Por lo que sabemos, el actor Marc Rissmann es el encargado de ser el líder de la compañía, cuyo nombre debiera ser Harry Strickland", agregó Reyes.

Araneda concuerda en los rumores en torno al actor de The Last Kingdom, pero agrega que también han surgido otras teorías que, si bien son más difíciles que ocurran, no le han quitado entusiasmo a los fanáticos.

Una de ellas es que se trate de Aegon, uno de los personajes que se ha mantenido vigente dentro del libro y que ha sido ignorado por la serie.

El periodista relata que en la historia hay muchos Aegon, pero destaca tres: El conquistador, que fue el primer Targaryen que tocó tierra en Westeros hace 300 años; Jon Snow, hijo de Rhaegar Targaryen con Lyanna Stark; y otro hijo de Rhaegar, esta vez con Elia Martell, que sobrevivió a la matanza de Desembarco del Rey.

"Producto de una profecía, Rhaegar Targaryen estaba convencido que el príncipe que fue prometido surgiría de su linea sanguínea y él esperaba que ese príncipe se llamara Aegon, como el conquistador. Existen dudas aún respecto al nombre de Jon en el libro, pero la serie lo resolvió así" explica.

Sobre el otro Aegon, "se habla que este personaje finalmente no habría sido asesinado por la Montaña, habría sido salvado por Varys y cuidado por Jon Connington, mejor amigo de Raeghar. Sin embargo, entre los fans se duda de que incluso el sea Targaryen y existe una teoría sobre que podría ser un Fuegoscuro, casa surgida desde una casta de hijos bastardo Targaryen".