Game Of Thrones en concierto sinfónico se presentará en Chile

Los fanáticos no quieren que se acabe Game Of Thrones y es que a semanas de su esperado final, se anunció que se realizará un show con orquesta sinfónica repasando la música de la serie.

"Game Of Thrones – Live Concert" es el nombre de la presentación que estará dirigida por Jeff Parker y que presentará a más de 40 músicos, un coro y un elenco de bailarines.

El show presentará un total de 18 canciones, que fueron adaptadas por el director norteamericano, y que estarán acompañados por las escenas donde se entonan. Dentro de estos temas se encuentran "Main Title – Game Of Throne", "What Is Dead May Never Die", "Winter Is Here" y muchos más.

Parker está actualmente residiendo en el país y formó parte de la Orquesta Filarmónica de Chile. El intérprete detalló que"GoTes un desafío tremendo, la música transmite toda la violencia, la angustia, los juegos de poder de la serie. Seremos lo más fiel posible a la música de la serie, la instrumentación es muy rica y diversa, incluyendo instrumentos barrocos; mucha percusión, las cuerdas clásicas de la música sinfónica, coro, solistas vocales, un poco de todo, mucha mezcla de género, de texturas musicales".

El encuentro se realizará este 21 de julio en el Teatro Caupolicán a las 20:00 horas y las entradas estarán disponibles a través del sistema Ticketek desde el 30 de mayo.

Precios

Platea Alta: $20.000

Platea Baja: $25.000

Cancha (numerado): $35.000

Primeras filas: $50.000.

Palco VIP (numerado): $60.000