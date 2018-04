Gala Caldirola revela problemas para amamantar a su bebé

Dentro de la nueva vida de Gala Caldirola como madre, no todo ha sido color de rosa. Esto, porque contó a través de sus redes sociales que no puede amamantar plenamente a su pequeña hija con Mauricio Isla, Luz Elif.

"La naturaleza no es perfecta. Y aunque a veces los seres humanos parecemos animales nosotros no somos iguales. En nosotros si podemos encontrar fallos", explicó antes de contar que tuvo "un problema el pecho izquierdo por lo cual deje de producir la misma leche. Es decir, para amamantar a mi bebé sólo tengo a disposición el pecho derecho", contó.

Además indicó que "mi pequeña come una media de 6/7 veces al día y la medida de leche, ya sea materna como de fórmula para que ella se sacie en cada toma, son 150ml.

Traté de seguir dándole exclusivamente leche materna pero como ella no quedaba saciada. No pasaba más de 1,5 horas y mi bebe volvía a llorar, al sólo poder amamantar con uno de los pechos no me daba el tiempo para que volviera a subir suficiente leche. Es por eso que el pediatra me aconsejó hacer una combinación de pecho y leche de fórmula", añadió Caldirola.

Así las cosas, la modelo pasa sus días intercalando entre bebidas lácteas y su propia leche, además de cargar con una inquietud emocional. "En mi caso quería compartir mi experiencia que refleja que la maternidad no tiene que ser perfecta porque es muy compleja. Solo tiene que ser en base al amor", cerró.