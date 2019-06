Gala Caldirola da romántico saludo cumpleañero a Mauricio Isla

Gala Caldirola no pudo esperar y a las 00:00 de España, país donde se encuentra, publicó un romántico saludo a su esposo, Mauricio Isla, a través de su cuenta personal de Instagram.

"Brindo por ti, por tus valores, tu alegría, tu talento y por todo el amor que me das cada día. Por la hermosa familia que tenemos, por las ganas que siento de quererte siempre más y mejor, porque tú y yo tenemos algo que es único: nos tenemos el uno al otro. Hagamos que sea eterno", con estas palabras, la ex chica reality, dedicaba un feliz cumpleaños a su esposo a la distancia.

Con más de 65 mil me gusta, la publicación termina con "te amo, te quiero y deseo que a pesar de estar lejos, tengas el mejor cumpleaños de tu vida pensando en todos los que te queremos tanto. Felicidades amor de mi vida", finaliza.

El seleccionado nacional se prepara para enfrentarse en su debut a Japón el lunes 17 de junio, a partir de las 19:00 horas en el estadio Cicero Pompeu de Toledo en Brasil.