Gaby Hernández y Luis Gnecco revelaron sus experiencias con drogas duras

La actriz Gabriela Hernández y el actor Luis Gnecco sorprendieron confesando que han consumido drogas duras, en el nuevo programa de Chilevisión, Podemos hablar.

"He consumido cocaína y hongos alucinógenos en Oaxaca, cuando viví en México", reveló Gaby, agregando que su experiencia con hongos fue "maravillosa".

Respecto a la cocaína, aclaró que han sido pocas veces, ya que es hipertensa y tiene solo un riñón.

"No la he probado tanto pero sí la he probado. Y es como si tuviera un despertador adentro. Una taquicardia que digo 'qué rico', pero pero me digo que no lo tengo que repetir. Han sido pocas veces, porque me da susto de irme 'al patio de los callados'", expresó.

Por su parte, Gnecco confesó que "abusó" de la cocaína, señalando que "en momentos de mi vida se me disparó un poco".

Según contó, su experiencia más "extrema" fue en España, donde consumió algunas veces heroína.

Asimismo, el actor aseguró que le dan miedo las drogas alucinógenas y que sí consumió marihuana cuando joven, pero que no le gusta mucho.