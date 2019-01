Gaby Hernández: En México hubo gente que me ofrecía trabajo a cambio de cama, pero me supe defender

La actriz Gabriela Hernández estuvo presente en el Ciudadano ADN, en donde habló acerca de los últimos movimientos feministas y de la serie de casos que se han dado a conocer sobre abuso y acoso sexual en contra de las mujeres en la industria del entretenimiento.



Al respecto, la actual protagonista de Casa de Muñecos reveló cuando estuvo viviendo en 1964 en México, en donde tuvo que tolerar varias experiencias desagradables, pero que "me supe defender".



"Muchas veces (pudieron haberme violado). Gente que me ofrecía trabajo a cambio de cama. Era terrible, pero me supe defender. Viví cinco años allá y bien, no pasé por el aro y me tuve que defender como gato de espalda", afirmó.