Gabriel Martina ingresó a Resistiré y Tere Kuster no aguantó la presión

Este lunes, finalmente se mostró el ingreso de Gabriel Martina a Resistiré, quien entró al reality para pedirle explicaciones a Tere Kuster, su novia fuera del encierro, sobre su relación con Fede.

Mientras la modelo y el argentino se encontraban en una romántica cita en la que se confesaban su amor, apareció Martina con sus maletas, dando señales de que formaría parte del programa.

Al verlo, Tere quedó impactada, preguntándole a su pareja de hace siete años "¿qué hacés acá?", mientras Fede decide irse del lugar para dejarlos hablar.

"Estoy impactada, estoy confundida, no entiendo nada. Estoy temblando, qué fuerte", partió diciendo la trasandina, a lo que Gabriel contestó: "No sabes qué fuerte fue afuera para mí. No sé si te imaginaste eso, si lo calculaste o algo".

En esa línea, él le dijo que "no hace falta que me expliques ni que te excuses, pero bueno, a vos te tocó estar acá y a mí resistir afuera".

Tras varias preguntas entre ellos, Tere sostuvo que "eres mi novio (…) te amo, y te extraño". Sin embargo, Gabriel insistía en que no quería sus disculpas, que solo quería expresarle lo mal que se sintió viendo la infidelidad por televisión.

Entre lágrimas, Kuster se excusaba y justificaba, señalándole que él no sabía cómo era estar dentro del reality. A eso, Martina le contestó que no, no tenía idea de lo que estaba pasando, pero que ella, a diferencia suya, tuvo quien la apoyara, besara y contuviera.

Cuando ingresó Tere al refugio junto a Gabriel, ella fue a contarle la situación a sus amigas, quienes la consolaban y le decían que no había nada de malo en su relación con Fede, ya que el amor nació y eso estaba bien.

Posteriormente, y entre las burlas de Sebastián Ramírez, Gabriel y Fede se alejaron del grupo para hablar entre ellos, protagonizando un emotivo y sincero momento, en el que ambos expresaban lo mucho que lo sentían.

