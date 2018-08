Gabriel León: "El científico no es un robot ni un marciano"

El reconocido Gabriel León, científico bioquímico y conocido en redes sociales como GaboTuitero, conversó en el Ciudadano ADN acerca de su libro, La Ciencia Pop, que ya está en su segunda parte y que da cuenta de una mirada más humana con respecto a quienes trabajan en este tipo de ámbitos.



Al respecto, señaló que la obra relata "historias humanas que circulan alrededor de los hallazgos científicos, y es re-importante rescatar para mí eso porque humaniza al científico".



"El científico no es un robot, no es un marciano. Es una persona común y corriente, que quizás no hace un trabajo tan común y corriente, pero que no es la reserva moral del mundo. Estamos sujetos a las mismas cosas que puede hacer una persona en un área, como meter las patas, no reconocer que se equivocaron o incluso mentir", expresó.