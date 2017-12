Gabriel Boric: "La monogamia no me hace sentido"

Gabriel Boric ofreció una lúdica entrevista en revista Paula, donde confiesa su particular concepción del amor, el sexo y las relaciones de pareja.

El diputado sostuvo que "la monogamia no me hace sentido", ya que para él "la confianza es mucho más importante, pero si se decide no ser monógamos tiene que ser con acuerdo y reciprocidad".

El legislador autonomista también reconoció que su principal secreto en el arte de la seducción es leer, ya que considera esta acción como "la puerta para imaginar otros mundos posibles juntos".





"La desconexión intelectual produce cortocircuitos en todas partes. Si uno deja de ser interesante para la pareja, se pudre todo", detalló.

El parlamentario magallánico también le da un espacio importante al libido en el amor, ya que para él "perder el deseo es signo inevitable de declive".

Es por ello que en términos sexuales se declara "abierto a experimentar en todas las dimensiones" y recomienda superar las roturas del corazón "con buenos amigos, tiempo, disposición y audacia".