Fundación Oportunidad es reconocida por Carnegie Foundation a su labor educativa

Un importante premio recibió la fundación Educacional Oportunidad, dedicada a crear y ampliar las oportunidades de aprendizaje preescolar de niños y niñas en situación vulnerable.

Porque la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching les entregó el reconocimiento "Spotlight" por el trabajo que realizan hace ocho años en el programa de educación inicial "Un Buen Comienzo", dedicado a mejorar la calidad de la educación inicial, apoyando a las escuelas en mejorar prácticas pedagógicas y de liderazgo para que los estudiantes alcancen un mejor desarrollo socioemocional y del lenguaje.





Así, esta experiencia educativa se podrá extender y compartir con líderes de comunidades escolares, directores, profesores, responsables de políticas, investigadores y sostenedores de todo el mundo.

Será Claudia Peirano, presidenta de la Fundación Oportunidad, junto a la directora ejecutiva, Marcela Marzolo, quienes viajarán a la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, a presentar y participar en el congreso anual organizado por la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, donde se reúnen instituciones que trabajan con la metodología de mejora continua en educación a lo largo del mundo.





Desde 2011, Oportunidad ha venido adaptando esta metodología al contexto educacional chileno, trabajando con equipos de sala (educadoras y técnicos en párvulos), equipos directivos (directores y jefes UTP) y sostenedores de establecimientos municipales de las regiones Metropolitana y de O´Higgins de manera de convertirla en una herramienta pertinente para el mejoramiento escolar.