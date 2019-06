Fundación Mujer Impacta invitó a postular a su premio a mujeres que mejoren sus comunidades

Ciudadano ADN recibió a María Paz Tagle, directora de la Fundación Mujer Impacta y Paulina Soto, ganadora del Premio Mujer Impacta 2018.

La fundación se encarga de buscar y premiar historias de mujeres, como la de Paulina, que se hacen cargo de impulsar el desarrollo de otras personas, servicio a la comunidad, medio ambiente, educación o inclusión, y que no suelen darse a conocer.

Paulina obtuvo su reconocimiento por dedicarse, cada viernes durante los últimos cinco años, a cocinar y repartir 150 raciones de comida a personas en situación de calle en su comuna, Quilicura.

"Este es mi carrete", cuenta la mujer, que pese a su esfuerzo, siente que es poco. "Gracias a Mujer Impacta hemos tenido un poco mas de difusión, ahora me apareció un angelito y tenemos un benefactor", que la ayuda a ella y a su organización, llamada "Me pongo en tu lugar".

Según cuenta, su idea nació entre sus vecinos, por la inquietud de "llevarles un sándwich, por el frío" a la gente que vive en la calle. Hoy, el proyecto ha crecido de manera tal que ampliaron sus beneficiarios, y se les acerca "gente que no tiene trabajo y necesita un plato de comida, mucho migrante", siendo precisamente ese segmento se ha vuelto uno de los más masivos y agradecidos del proyecto.

Respecto a este fenómeno, Paulina cuenta que "yo no tengo problema en que lleguen, el problema es cómo están llegando. Tú te vas de tu país para ser mejor, no para ser peor, y las condiciones en las que los recibimos no están dadas. Hay una explotación por parte del empresariado, viven muy mal. En Quilicura los arriendos son estratosféricos, una pieza te sale 200, 250 mil pesos".

La emprendedora social aprovechó el micrófono de Ciudadano ADN para hacer un llamado "a las mujeres que estén haciendo lo que sea" en el rubro social a que postulen al premio. "En Chile nos caracterizamos por ser solidarios, de repente piensan que una cebolla es poco pero para mí es mucho", indicó, haciendo énfasis en que las personas que donan a su proyecto "no son personas que les sobre, sino que comparte lo que tienen".

En tanto, María Paz contó que otra de las ganadoras del premio, una asistente social en Colina 2, armó un proyecto para que los reos hicieran actividades relacionadas con el medio ambiente y el reciclaje, donde como consecuencia bajaron los niveles de violencia y se replicó en otros centros penitenciarios. En uno de ellos hicieron el lanzamiento del premio. "En San Miguel, están haciendo huertos, murales preciosos con tapitas de envases. Lanzar el premio ahí fue una manera de festejar y aplaudir a esta mujer que hizo un aporte país", dijo.

Al contar estas historias la fundación, en palabras de su directora, busca "inspirar a la gente a que se atreva. El día viernes quiero llegar a descansar y que nadie me moleste, pero para la Paulina su carrete es salir, con lluvia, con frío, después de trabajar toda la semana. Debe haber mucha gente que también le gustaría eso".

Mujer Impacta mantendrá abierta la convocatoria para postular a su premio hasta el próximo 11 de julio, a través de su sitio web.