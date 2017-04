Fundación Iguales: "Hay una discusión pendiente en la adopción de parejas del mismo sexo"

El presidente de la Fundación Iguales, el abogado Juan Enrique Pi, conversó en La Prueba de ADN acerca de la campaña en búsqueda de socios que está centrada en la familia lesbomaternal bajo el lema “Madres, son todas iguales”.

La organización busca dar mayor visibilidad a las familias homoparentales, pues "ya no existe esta familia única de un papá, una mamá y los hijos. Hemos ido dándonos cuenta que hay muchas mamás con hijos solas, hay muchos papás con hijos solos, parejas que se casaban y decidían no tener hijos, abuelas que crían a sus nietos, y por lo tanto no existe un único tipo de familia".

El problema según Iguales es que aún "hay muchos tipos de familias invisibilizadas como las parejas de madres que tienen hijos, y hoy en día esos hijos se encuentran en una tremenda indefensión", porque "el ordenamiento jurídico impide que dos papás o dos mamás sean en conjunto los padres de una niña o niño". Por eso "hay una discusión pendiente en la adopción de parejas del mismo sexo".